На Украину войска европейских стран зайти не смогут, подчеркнул эксперт.
«Никто на Украину (ни румыны, ни поляки) не полезет, и Путин четко предупредил их о последствиях. Речь идет о создании Украины как таковой. Ставка пока делается на то, что местные украинские силы сами смогут принять в этом участие. Надеюсь, что боев российских частей с украинскими частями не будет», — сказал Акопов.
Утром 24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.
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