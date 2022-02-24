В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ряд экспертов предположил о возможном разделе запада страны между Польшей, Румынией и Венгрией. Обозреватель РИА Новости Петр Акопов рассказал в интервью Украина.ру, почему этого не произойдет

На Украину войска европейских стран зайти не смогут, подчеркнул эксперт. Путин обратился к российским солдатам по ситуации на Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Никто на Украину (ни румыны, ни поляки) не полезет, и Путин четко предупредил их о последствиях. Речь идет о создании Украины как таковой. Ставка пока делается на то, что местные украинские силы сами смогут принять в этом участие. Надеюсь, что боев российских частей с украинскими частями не будет», — сказал Акопов.

Утром 24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

Полностью интервью можно прочитать здесь.