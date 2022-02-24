Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают Мариуполь (контролируемая Киевом территория Донецкой области). Такое заявление опубликовано 24 февраля на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook

Акопов рассказал, что сейчас сделает Россия с Украиной © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Как заявляли в Народной милиции ДНР, в районе Мариуполя действует неонацистский батальон «Азов», въезды в город контролируются Нацгвардией Украины.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.