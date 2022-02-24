Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что операция РФ по «демилитаризации и денацификации Украины» была вынужденной, Киев просто зарубил все остальные варианты разрешения ситуации. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Он напомнил, что ЛНР и ДНР — частично признанные государства, где живет огромное количество граждан РФ, которым постоянно угрожает опасность. Москва долгое время пыталась сделать их жизнь спокойной по линии Нормандского формата, однако когда стало понятно, что это невозможно, остался единственный шанс на разрешение вопроса.

«Речь идет не о том, чтобы оккупировать Украину, а о том, чтобы создать условия безопасности для жителей Донбасса. Россия больше не будет терпеть обстрелы ВСУ», — сказал эксперт.

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Марин Ле Пен осудила военную операцию РФ на Украине © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.