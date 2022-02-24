Не только Россия зависит от Запада, но и Запад зависит от России в плане энергоносителей. Например, катарские власти уже объявили, что их страна не сможет компенсировать поставки, что ожидались в рамках «Северного потока-2». Об этом изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

«Европа ставит себя в крайне сложное положение, потому что делает нерентабильным собственное производство, учитывая, что цены на газ будут только расти. Получается, что Россия и Запад могут нанести друг другу взаимный ущерб, и западные санкции не будут безнаказанными. Если США они коснутся в меньшей степени, то Европа от них значительно пострадает», — заключил эксперт.

По его мнению, сейчас многое зависит в том числе от действий ВСУ, если они сами покинут территории Луганской и Донецкой областей, то потери будут минимальными, а значит и санкции окажутся незначительными и наоборот. Иными словами, заключил эксперт, в руках ВСУ сейчас в том числе будущее Запада.

Полностью с комментарием Владимира Евсеева можно ознакомиться здесь.

Украина разорвала дипотношения с Россией - Зеленский © REUTERS, Matt Dunham Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

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