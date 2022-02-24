Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разорвала дипломатические отношения c РФ. Его слова прозвучали 24 февраля на брифинге

Зеленский пообещал раздать оружие и отменить санкции © REUTERS, Umit Bektas

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.