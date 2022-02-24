Постмайданная Украина сегодня умерла, идёт формирование новой, пророссийской Украины, заявил в комментарии Украина.ру обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

Россия не забирает себе территории Донбасса — она меняет Украину в целом, речь идёт о тотальной смене власти и изменении страны, подчеркнул эксперт. Путин призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой» © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«На этой неделе должна произойти капитуляция Украины и бегство управленческих и олигархических сил, после чего будет формироваться новая власть. Сейчас задача номер один — минимизация потерь», — сказал Акопов.

Российская армия должна за два дня со штучными потерями сломить сопротивление украинской армии, заключил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

Полностью интервью можно прочитать здесь.