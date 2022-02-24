Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 24 февраля заявил, что власти уже начали раздавать оружие. Также он призвал украинцев защитить страну

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

Понесет большие потери: Зеленский угрожает России © REUTERS,

«Мы снимем санкции [Совета национальной безопасности и обороны] со всех граждан Украины, которые готовы с оружием в руках защищать государство в рамках территориальной обороны», — сказал Зеленский.

Также в ходе брифинга он заявил, что российская армия якобы несет потери и они будут увеличиваться.