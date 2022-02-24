Президент Украины Владимир Зеленский дал брифинг 24 февраля, в ходе которого заявил, что против Украины якобы совершена агрессия и враг понесет большие потери

«Мерзавцы крайние!»: Лукашенко открестился от белорусской атаки на Украину © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

По словам Зеленского, в эти минуты Украины нужна самая различная мобилизация, в том числе информационная и боевого духа.

«Украина атакована с севера, юга, востока, с неба. Враг несет серьезные потери, понесет еще больше. Они пришли на нашу землю», — сказал украинский президент.

Ранее украинская сторона уже сообщала, что в небе над Луганской областью было сбито несколько самолетов РФ. Российское оборонное ведомство назвало эту информацию фейком.