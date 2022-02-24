Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал принять решение по вопросу признания республик Донбасса в ближайшее время. Лукашенко цитирует телеграм-канал «Пул Первого»

«У нас этот вопрос в повестке дня стоит и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Киев терпит поражение и ему следует пойти на уступки требованиям Москвы. «Мерзавцы крайние!»: Лукашенко открестился от белорусской атаки на Украину © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР и оказании им военной помощи.



Утром 24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.