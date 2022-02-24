«У нас этот вопрос в повестке дня стоит и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что Киев терпит поражение и ему следует пойти на уступки требованиям Москвы.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР и оказании им военной помощи.
Утром 24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.