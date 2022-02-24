Пограничный пункт пропуска Теткино в Курской области обстреляли со стороны Украины. Об этом 24 февраля сообщает ФСБ России

Акопов рассказал, что сейчас сделает Россия с Украиной © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.