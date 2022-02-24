Российской армии удалось сломить сопротивление украинских силовиков за кратчайшее время. О дальнейших шагах российского руководства в отношении Киева рассказал в интервью Украина.ру обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

Президент РФ Владимир Путин решил обойтись без дипломатического давления на Украину — "разрубить хвост одним ударом", заявил эксперт. Путин заверил в готовности РФ к любому развитию событий на Украине © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Уже никаким Донбассом все дело не ограничится. Сейчас будет уничтожена военная инфраструктура Украины..Россия не забирает себе территорию Донбасса. Она меняет Украину в целом. Речь идет о тотальной смене власти на Украине и ликвидации постмайданной Украины. Сегодня она умерла», — заявил эксперт.

Вопрос сейчас состоит в том, как будет сконструирована пророссийская Украина и кем она будет управляться, заключил эксперт.

Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Полностью интервью можно прочитать здесь.