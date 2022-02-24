«Что касается операций России по уничтожению украинской авиации и складов с боеприпасами, то все завершится ближе к вечеру. По крайней мере, столько времени нужно для зачистки с воздуха. Флота у Украины уже нет», — сказал Стешин.
Он выразил уверенность в скором создании «некоей демаркационной линии», за которую смогут свободно уйдут те люди, которые не разделяют идеи русского мира.
Полностью комментарий Дмитрия Стешина можно прочитать здесь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.