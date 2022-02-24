Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин прокомментировал происходящее сейчас в Донбассе, заявив, что на зачистку Донецкой и Луганской областей от ВСУ понадобится 2 недели, а вот другие задачи займут куда меньше времени

«Что касается операций России по уничтожению украинской авиации и складов с боеприпасами, то все завершится ближе к вечеру. По крайней мере, столько времени нужно для зачистки с воздуха. Флота у Украины уже нет», — сказал Стешин.

Он выразил уверенность в скором создании «некоей демаркационной линии», за которую смогут свободно уйдут те люди, которые не разделяют идеи русского мира.

Полностью комментарий Дмитрия Стешина можно прочитать здесь.

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