Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на пресс-конференции 24 февраля заявил, что ЛНР рассмотрит возможность оказания помощи Харькову и Одессе, если они обратятся с такой просьбой, передает РИА Новости

Пасечник заявил, что его задача как руководителя ЛНР — обеспечить подразделениями Народной милиции при помощи военной силы РФ и дойти до границ нашей республики, которые определены территориями, на которых 12 мая 2014 года проходил референдум. В ЛНР назвали цель наступления © Владимир Трефилов

«Дальше все находится в руках самих украинцев — тот же Харьков, та же Одесса. Пусть они сами принимают решение. Если они будут принимать решение и обратятся к нам за какой-то помощью — мы будем рассматривать эти предложения и в случае положительного решения, наверное, будем оказывать помощь», — сказал глава ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.