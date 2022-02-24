Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе могут появиться люди в камуфляжной форме и красной ленточкой. При встрече с ними градоначальник рекомендует львовянам обращаться в правоохранительные органы. Такой пост он написал в своем Facebook 24 февраля

Госпогранслужба Украины сообщает об атаке на остров Змеиный © commons.wikimedia.org, Фотонак

Ранее украинская сторона уже сообщала, что в небе над Луганской областью было сбито несколько самолетов РФ. Российское оборонное ведомство назвало эту информацию фейком.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.