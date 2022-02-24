Государственная пограничная служба Украины 24 февраля сообщила, что некие «две неопознанные цели» подошли к острову Змеиный (Одесская область) и выдвинули пограничникам требование сдаться. Новость об этом опубликована на официальной странице Госпогранслужбы в Facebook

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. «Мерзавцы крайние!»: Лукашенко открестился от белорусской атаки на Украину © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Госпогранслужба Украины утверждает, что «оккупанты» требуют от пограничников Измаилского отряда сдачи. Последние якобы заняли оборону.

В Минобороны РФ пока не комментировали данные сообщения.

Ранее украинская сторона уже сообщала, что в небе над Луганской областью было сбито несколько самолетов РФ. Российское оборонное ведомство назвало эту информацию фейком.

Остров Змеиный — одна из самых дальних погранзастав Украины в акватории Черного моря. Долгое время после развала СССР на этот остров, размером в 0,205 кв. км претендовала Румыния, лишь в 2004 году между двумя государствами было проведено разграничение шельфа, а сам остров остался украинской территорией.

В прошлом году вертолетчики Госпогранслужбы Украины впервые за 12 лет совершили посадку на Змеином. При этом еще в 2006 году остров частично демилитаризировали, в частности оттуда убрали радиотехническое подразделение, которое в составе ПВО находилось там еще с советских времен. Власти Украины планировали превратить Змеиный в туристический объект: собирались построить дайвинг-центр, открыли почтовое отделение, филиал банка, а также научную станцию.