Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «ослабить экономическую базу России и её способность к модернизации» в связи с военной операцией Москвы на Украине. Об этом она заявила 24 февраля журналистам

Она указала, что сегодня же представит на утверждение «масштабные и стратегические» санкции против России.

«Эти санкции призваны нанести тяжелый урон интересам Кремля и его способности финансировать войну. И мы знаем, что миллионы россиян не хотят войны. Мы не позволим президенту [Владимиру] Путину заменить верховенство закона верховенством силы и безжалостности. Украина победит», — сказала фон дер Ляйен.

Выступая вместе с фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что меры блока против России будут «самым жёстким пакетом санкций, который когда-либо применялся».

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Со своей стороны, представители ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.