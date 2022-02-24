Она указала, что сегодня же представит на утверждение «масштабные и стратегические» санкции против России.
«Эти санкции призваны нанести тяжелый урон интересам Кремля и его способности финансировать войну. И мы знаем, что миллионы россиян не хотят войны. Мы не позволим президенту [Владимиру] Путину заменить верховенство закона верховенством силы и безжалостности. Украина победит», — сказала фон дер Ляйен.
Выступая вместе с фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что меры блока против России будут «самым жёстким пакетом санкций, который когда-либо применялся».
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».
Со своей стороны, представители ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.