Советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк прокомментировал 24 февраля украинским СМИ итоги брифинга Офиса президента Владимира Зеленского по ситуации на Украине

«Сегодня с раннего утра военные объекты по всей стране подвергаются ударам России. Атакованы пограничники, усиление боестолкновений на Донбассе. Это циничная и глупая агрессия, которая ничего России не даст, кроме боли и новых проблем», — заявил Подоляк.

По его словам, поводов для действий России нет, «украинская армия и весь народ Украины будут защищать свободу и независимость страны». Военный эксперт сказал, в каком случае армию РФ могут ждать большие потери © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Вводится военное положение. СНБО в экстренном режиме управляет оборонными мероприятиями. Ожидаем реакцию цивилизованного мира на эти новые акты войны», — добавил советник главы ОП.

На брифинге заявили о наступлении войск РФ в Харьковской и Черниговской областях и отражении наступления в Волынской области.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.