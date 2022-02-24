Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с изданием Украина.ру прокомментировал события, происходящие сейчас на Украине, заявив, что ситуацию могут значительно усугубить националистические батальоны

«Есть проблема с националистическими батальонами, которые будут воевать. Если ВСУ будут воевать вместе с ними, потери будут исчисляться тысячами военнослужащих», — уверен эксперт.

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Военкор Дмитрий Стешин: Для полного освобождения Донбасса потребуется пара недель © Facebook, Дмитрий Стешин Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.