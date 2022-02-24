Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев дал комментарий изданию Украина.ру о событиях, происходящих вокруг спецоперации РФ по «демилитаризации и денацификации Украины», уточнив, какие именно санкции грозят Москве

«Что касается последствий, то по линии Совбеза ООН вряд ли что-то удастся сделать. У России есть право вето, а Китай как минимум будет нейтрален. Речь может идти по линии второго санкционного пакета Евросоюза, санкции сразу будут вводить США и Великобритания», — сказал Евсеев.

Еврокомиссия анонсировала новые санкции против российской экономики © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Эксперт уверен, что события могут развиваться как минимум по двум сценариям: в случае отвода ВСУ с Донецкой и Луганской областей санкции будут носить ограниченный характер, а вот при противоположном исходе ограничительные меры в отношении РФ «будут жестче».

Между тем, второй вариант развития ситуации очень вероятен, заявил эксперт, так как к рядам ВСУ могут присоединиться националистические батальоны, и тогда «потери будут исчисляться тысячами военнослужащих».

Полностью с комментарием Владимира Евсеева можно ознакомиться здесь.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.