Еврокомиссия предложит на утверждение лидерам стран Евросоюза новый пакет санкции против России. Об этом 24 февраля заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости

Трюдо обещает новые санкции против РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

США и Евросоюз анонсировали принятие новых пакетов санкций.

На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля. Московская и Санкт-Петербургская биржи приостанавливали торги. В столице они возобновились в 10:00: доллар подскакивал выше 86 рублей, евро — до 99,99 рубля.