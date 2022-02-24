«С этим пакетом мы нацелимся на стратегические секторы российской экономики, блокируя их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России. Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться. Кроме того, мы заморозим российские активы в Евросоюзе и остановим доступ российских банков к европейскому финансовому рынку», — отметила она.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.
США и Евросоюз анонсировали принятие новых пакетов санкций.
На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля. Московская и Санкт-Петербургская биржи приостанавливали торги. В столице они возобновились в 10:00: доллар подскакивал выше 86 рублей, евро — до 99,99 рубля.