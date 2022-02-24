Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил военную операцию России на Украине, заявив, что она «сотрясает основы международного порядка». Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции 24 февраля

В Японии пригрозили РФ санкциями из-за Украины © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Ранее он заявлял, что Япония введёт санкции против России за её действия в Украине.

По словам японского лидера, Япония приостановит выдачу виз и заморозит активы людей, причастных к признанию независимости ДНР и ЛНР, а также говорил, что Япония запретит импорт и экспорт в Донецк и Луганск и из них, и запретит выпуск и обращение российских облигаций в Японии.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.