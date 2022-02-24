Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля в Twitter выразил солидарность с Украиной и заявил, что Франция осуждает военные действия России

«Франция решительно осуждает решение России предпринять войну с Украиной. Россия должна немедленно прекратить свои военные операции», — написал Макрон.

Он добавил, что Франция солидарна с Украиной, «поддерживает украинцев и действует вместе со своими партнерами и союзниками, чтобы война прекратилась».

Ранее 24 февраля Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Боррель заявил о новом пакете санкций ЕС против России © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.