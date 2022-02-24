«У Украины есть крайне ограниченное количество пилотируемой авиации и некоторое количество беспилотных летательных аппаратов. После подавления ее систем ПВО авиация будет работать на высоте выше, чем у ПЗРК Украины и тех систем, которые поставила Киеву Великобритания», — сказал эксперт.
Он уточнил, что параллельно с нанесением ударов по военным аэродромам и системам ПВО начнется подавление каналов боевого управления. Также одновременно на земле началась операция в районе города Счастье на линии фронта в ЛНР.
«Главное сейчас — установить господство в воздухе и подавить каналы боевого управления Украины. Как только это произойдет, после этого судьба вооруженной группировки ВСУ в Донбассе будет решена. Да, она достаточно крупная, но она потеряет устойчивость», — сказал эксперт.
Затем, заявил он, будут наноситься удары по складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а потом «начнется механическое уничтожение артиллерийских систем и бронетанковой техники».
Все это, пояснил эксперт, будет делаться с помощью авиации, высокоточных систем поражения, а в какой-то момент задействуют и артиллерийскую систему.
Полностью с комментарием Владимира Евсеева можно ознакомиться здесь.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.