В боевых действиях на Украине речь идет о завоевании господства в воздухе, потому что контроль в воздухе полностью решает проблемы проведения военной операции. Об этом в комментарии изданию Украина.ру заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

«У Украины есть крайне ограниченное количество пилотируемой авиации и некоторое количество беспилотных летательных аппаратов. После подавления ее систем ПВО авиация будет работать на высоте выше, чем у ПЗРК Украины и тех систем, которые поставила Киеву Великобритания», — сказал эксперт.

«Нас ждали. Все эти долгие 8 лет оккупации». Хроника событий на Украине на 11:00 © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Главное сейчас — установить господство в воздухе и подавить каналы боевого управления Украины. Как только это произойдет, после этого судьба вооруженной группировки ВСУ в Донбассе будет решена. Да, она достаточно крупная, но она потеряет устойчивость», — сказал эксперт.

Затем, заявил он, будут наноситься удары по складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а потом «начнется механическое уничтожение артиллерийских систем и бронетанковой техники».

Все это, пояснил эксперт, будет делаться с помощью авиации, высокоточных систем поражения, а в какой-то момент задействуют и артиллерийскую систему.

Полностью с комментарием Владимира Евсеева можно ознакомиться здесь.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.