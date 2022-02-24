Ополченцы ЛНР намерены взять под контроль Луганскую область в ее административных границах, сказал 24 февраля советник главы ЛНР Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-24»

«Задача стоит зачистить, освободить территорию, которая де-юре относится к Луганской народной республике. Это основная задача, которая стоит перед нашими вооружёнными силами, ради которых они, собственно, и были созваны», — заявил Мирошник.

По словам советника главы ЛНР, ополченцы не рассчитывают на «легкую операцию». Мирошник подчеркнул, что перед ними «глубоко эшелонированная оборона Украины». Украина блокирует выезд мирных жителей из Мариуполя - ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.