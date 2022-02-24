Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что война является худшим сценарием, и указал, что посольство страны на Украине продолжает работать. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook

В отличие от своих коллег из ЕС Сийярто пока не выступил с обвинениями в адрес РФ.

«Война — худший сценарий. Задача сейчас, как всегда, обеспечить безопасность венгерского народа. Наше посольство в Киеве работает и доступно для венгров на территории Украины», — написал Сийярто.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину. Министр обороны Болгарии отказался называть операцию РФ на Украине войной © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.