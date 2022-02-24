Два истребителя Су-24 ВВС Украины были нейтрализованы в воздушном пространстве над населенными пунктами Смелое и Степовое. Об этом сообщает SputnikLive со ссылкой на Народную милицию ЛНР

Ранее власти республики сообщили об освобождении прифронтовых населенных пунктов Станица Луганская и Счастье от подразделений ВСУ, однако советник главы МВД Украины Антон Геращенко опроверг эту информацию, заявив, что Киев продолжает удерживать населенный пункт Счастье в Луганской области под своим контролем.

Бои продолжаются.

МВД Украины обнародовало информацию по потерям украинских сил © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.