Мэр Харькова Игорь Терехов 24 февраля в своем Facebook обратился к горожанам и призвал их сохранять спокойствие в связи с военной операцией в Донбассе

МВД Украины обнародовало информацию по потерям украинских сил © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

«Я еще раз обращаюсь к харьковчанам с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие», — добавил градоначальник.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.