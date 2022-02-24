Мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении к горожанам 24 февраля рассказал о новом режиме, который вводится в Киеве

По словам Кличко, с 24 февраля в Киеве прекращена работа школ и детских садов. При этом больницы и поликлиники переведены на усиленный режим. «Кто уехал - тот предатель»: депутатам Рады запретили покидать Киев © Facebook, Верховна Рада України

«Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас — паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома», — сказал мэр.

Также Кличко призвал жителей города собрать тревожные чемоданчики и быть готовыми перейти в укрытия.

Ранее в нескольких районах Киева сработали сирены ПВО.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.