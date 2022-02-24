Советник главы МВД Украины Антон Геращенко 24 февраля в своем Facebook заявил, что Киев продолжает удерживать населенный пункт Счастье в Луганской области под своим контролем

СМИ: Счастье и Станица Луганская вернулись в ЛНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что Счастье было отбито у украинской армии.

«ВСУ и батальон полиции "Луганск-1" держит оборону. Чтоб не прошли танки взорван мост через реку Северский Донец», — написал Геращенко.