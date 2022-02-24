Евросоюз вскоре утвердит новый пакет санкций против России в связи с началом специальной военной операции в отношении Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter

«Рассмотрим с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен следующий пакет санкций в тесной координации с нашими партнёрами. Совет ЕС быстро примет этот пакет», — написал Боррель.

Ранее ЕС ввел санкции против РФ после признания ДНР и ЛНР. Ограничения затронули ряд российских банков, 351 депутата, 27 физлиц и организаций. Зеленский призвал мир «остановить Путина» © REUTERS,

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Минобороны России заявило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает, все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.