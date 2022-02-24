«Дорогие украинцы! Друзья, ветераны боев 2014-2015 годов. <…> Если вас не мобилизовали, прошу — позаботится о своих близких. Делайте свою работу, каждый на своем месте. Верим в наши Вооруженные силы и помогаем чем можем! В рамках территориальной обороны мы инициируем форсированное формирование добровольческих подразделений. Прошу тех, кто имеет возможности и желание — приготовиться. Прошу собрать всю необходимую амуницию и быть готовыми. Сейчас согласовываем детали с официальными властями. После чего объявим точки сбора и правила, согласно законам Украины. Детали и инструкции чуть позже — следите за сообщениями. Поможем нашим вооруженным силам в рамках теробороны», — написал он.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.