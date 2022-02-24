Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 24 февраля в своем Facebook обратился к украинцам в связи с военной операцией в Донбассе

Эсминец или Patriot: Аваков помечтал о новом оружии США для Украины © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.