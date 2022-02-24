Лидер основной оппозиционной партии Великобритании Кир Стармер призвал проявить единство перед лицом «российской агрессии». Об этом он заявил в речи, опубликованной 24 февраля в Twitter

«[Владимир] Путин вторгся в суверенное европейское государство. Он атаковал, потому что боится открытости и демократии», — заявил Стармер.

Далее он призвал к единству и к действиям. В частности, он заявил, что Великобритания должна покончить с «эрой пожертвований» от российских олигархов.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нём он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Киевом территорий Донбасса.