«Я на Украине. Киев будет свободен от фашистов!», — сказал он.
Ранее британская газета Financial Times написала, что когда Россия якобы захватит Украину, и Царев возглавит «марионеточный» режим. Отмечалось, что имя Царева якобы упоминается в материалах разведки США, с которыми ознакомили представителей Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Австралии.
Сам экс-депутат Верховной Рады комментировал эту ситуацию как «довольно забавную», уточняя, что его даже не приглашают выступать на государственных каналах, как «недостаточно важную шишку».
Таким же образом Царев комментировал и тему «марионеточного правительства», заявив, что сейчас на Украине именно такое, но он надеется, что впредь «марионеточного руководства» в стране больше не будет.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.