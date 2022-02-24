Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил о возвращении на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале 24 февраля

«Я на Украине. Киев будет свободен от фашистов!», — сказал он.

Ранее британская газета Financial Times написала, что когда Россия якобы захватит Украину, и Царев возглавит «марионеточный» режим. Отмечалось, что имя Царева якобы упоминается в материалах разведки США, с которыми ознакомили представителей Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Австралии.

Сам экс-депутат Верховной Рады комментировал эту ситуацию как «довольно забавную», уточняя, что его даже не приглашают выступать на государственных каналах, как «недостаточно важную шишку».

Таким же образом Царев комментировал и тему «марионеточного правительства», заявив, что сейчас на Украине именно такое, но он надеется, что впредь «марионеточного руководства» в стране больше не будет.

Лукашенко собирает совещание с военными © president.gov.by Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.