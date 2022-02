Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что президент Украины и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский приказ наносить «максимальные потери» российской армии, которая проводит спецоперацию в Донбассе. Сообщение об этом появилось 24 февраля в Facebook главкома ВСУ

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. Что произошло на Украине утром 24 февраля — хроника событий на 9:30 © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам», — сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что украинская армия якобы начала сбивать российские самолеты в Донбассе. В Минобороны РФ эту информацию опровергли. Там подчеркнули, что ПВО противника подавлено, а украинские пограничники не оказывают сопротивления.