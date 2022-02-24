На подконтрольных Киеву территориях Донбасса у ДНР и ЛНР есть единомышленники, сказал 24 февраля в интервью телеканалу «Россия 24» глава ЛНР Леонид Пасечник

Ранее Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что начала операцию по освобождению «временно оккупированной территории» ЛНР. СМИ: Счастье и Станица Луганская вернулись в ЛНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По словам главы ЛНР, ближайшие задачи властей республики «разъяснительная работа» среди населения, а также «помощь и восстановление разрушенных объектов».

«Уверен, что на той стороне, которая пока ещё подконтрольна киевским властям, у нас есть наши единомышленники, которые мыслят так же, которые ждут нас. Им бояться абсолютно нечего, мы их не тронем, потому что это наши люди. Мы за них боролись восемь лет, чтобы им жилось спокойно, чтобы они могли разговаривать на русском языке, но это у нас не получилось. Теперь, я думаю, у нас все получится и все будет хорошо», — заявил Пасечник.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.