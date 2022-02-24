«Анализ заявления президента России показывает, что он старается не использовать слова война. Действия российской стороны, вероятно, будут иметь характер ограниченной операции. Поэтому вешать ярлыки и говорить о войне пока рано», — приводит слова Янева РИА Новости.

Что произошло на Украине утром 24 февраля — хроника событий на 9:30
Что произошло на Украине утром 24 февраля — хроника событий на 9:30
© Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Болгарский министр также выразил сожаление в связи с тем, что, по его мнению, «система международных отношений, в том виде как она прописана в уставе ООН, не работает».

Он также отметил, что сейчас оборонное ведомство Болгарии изучает и обсуждает ситуацию и готовится к дальнейшему развитию событий на Украине. 