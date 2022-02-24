Действия армии Российской Федерации на Украине носят ограниченный характер, сказал министр обороны Болгарии Стефан Янев в интервью местному ТВ 24 февраля

«Анализ заявления президента России показывает, что он старается не использовать слова война. Действия российской стороны, вероятно, будут иметь характер ограниченной операции. Поэтому вешать ярлыки и говорить о войне пока рано», — приводит слова Янева РИА Новости.

Что произошло на Украине утром 24 февраля — хроника событий на 9:30 © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Он также отметил, что сейчас оборонное ведомство Болгарии изучает и обсуждает ситуацию и готовится к дальнейшему развитию событий на Украине.