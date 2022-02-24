Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом и британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале

«Без паники»: Зеленский сделал заявление по ситуации на Украине © president.gov.ua Джо Байденом. США уже начали группировать международную поддержку [Украины]», — заявил Зеленский.

Байден в свою очередь заявил, что осуждает «неспровоцированное и неоправданное нападение российских Вооруженных сил».

Также Зеленский поговорил с премьер-министром Великобритании Джонсоном.

«Я в шоке из-за ужасных событий на Украине, и я поговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Начав это ничем не вызванное нападение на Украину, президент [РФ Владимир] Путин выбрал путь кровопролития и разрушения. Великобритания и наши партнеры ответят решительно», — отметил Джонсон на своей странице в Twitter.

Владимир Зеленский 24 февраля обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории страны. По распоряжению Зеленского в этот день соберется Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Экстренное совещание созывается в связи с объявлением президентом РФ Владимиром Путиным в специальном телеобращении 24 февраля специальной военной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что России не оставили выбора, а ее действия связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

В Министерстве обороны РФ заявили, что армия России не наносила авиационных, ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины.