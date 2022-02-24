Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter 24 февраля призвал государства «принудить Россию к миру» и поддержать Украину

«Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украине! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру», — написал Зеленский.

Он обратился к лидерам США, ФРГ, Великобритании, Польши и главе Евросовета. «Санкции и полная изоляция»: глава МИД Украины обратился к Западу © REUTERS, Johanna Geron

Ранее, 23 февраля, Зеленский в своем видеообращении заявил, что хотел обсудить безопасность Украины в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, но не получил ответа.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и все цели носят исключительно военный характер.