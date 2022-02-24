Постоянный представитель Германии при ООН Антье Лендертсе на заседании СБ ООН призвала РФ немедленно прекратить военную операцию в Донбассе и вывести войска, передает РИА Новости 24 февраля

Донбасс признали. Что дальше? Будет война? © скриншот видео Украина.ру

«Мы призываем всех членов Совета безопасности и ООН встать на защиту Украины и выступить против нарушения международного права. <…> Этой военной операцией Россия нарушает ключевые принципы устава ООН. Мы призываем Россию немедленно прекратить свои военные действия против Украины», — заявила она.

По ее словам, России за действия по Украине «придется заплатить беспрецедентную цену — политически, экономически и морально».

«Франция, Украина и ФРГ готовы к дипломатии, к очередной встрече в нормандском формате, к саммиту, который предложила Украина», — отметила она.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.