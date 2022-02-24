Спикер Рады эвакуировал свою семью - СМИ
Спикер Рады эвакуировал свою семью - СМИ
© Facebook, Ruslan Stefanchuk
Тем временем, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что средства ПВО Украины подавлены, военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя, а украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.