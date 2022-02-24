МВД Украины проинформировало о первых двух захваченных российскими войсками населенных пунктах: это села Меловое и Городище в Луганской области. Об этом пишет Telegram-канал «Донбасс решает»

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