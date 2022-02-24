«Президент [Джо] Байден уже ввёл первоначальный пакет санкций, и теперь нам пришло время повысить болевой уровень для российского правительства», — заявил сенатор от Демократической партии Марк Уорнер председатель сенатского комитета по разведке.
«Я призываю администрацию Байдена быстро отреагировать и совместно с нашими союзниками ввести сокрушительные экономические санкции против кремлёвских чиновников, российских организаций и других причастных к его нападению на Украину», — заявила сенатор-демократ Джин Шейхин.
«Америка и наши союзники должны ответить на призыв защитить свободу, подвергнув Путина и Россию самым суровым экономическим наказаниям, изгнав их из международных организаций», — заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.
Небольшое число сенаторов республиканцев критикует администрацию за то, что она не ввела санкции заранее, но пока что большинство сенаторов призывает к единству союзников по НАТО, отмечает телеканал.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.