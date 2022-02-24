Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вывез свою семью из Киева. Соответствующее видео распространили украинские СМИ 24 февраля

Минобороны РФ: средства ПВО Украины подавлены © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк Владимир Путин с утра 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

СМИ утверждают, что на видео спикер Рады Стефанчук провожает свою семью, которая в сопровождении охраны с вещами садится в автомобиль.

Ранее Народная милиция ДНР и ЛНР объявила о начале операции по освобождению оккупированных Украиной территорий Донбасса.