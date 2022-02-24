Погранслужба Украины 24 февраля в своем Facebook заявила, что поддержку российской армии оказывают вооруженные силы Белоруссии

Лукашенко сказал, будет ли Белоруссия признавать ДНР и ЛНР © president.gov.by

«Нападения на пограничные подразделения, пограничные снаряжения и контрольно-пропускные пункты происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и огнестрельного оружия»,- говорится в материале.

Американский канал CNN также утверждает, что танки заходят на Украину со стороны Белоруссии.

Ранее Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Президент РФ Владимир Путин с утра 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».