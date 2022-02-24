«Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира. Пять первоочередных действий: 1. (Ввести) немедленно разрушительные санкции против РФ, отключение РФ от SWIFT. 2. Полная изоляция России во всех форматах. Оружие и оборудование для Украины. 4. Финансовая помощь. 5. Гуманитарная помощь», — написал Кулеба.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
Минобороны РФ заявило, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.