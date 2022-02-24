Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал поставить Киеву оружие, оказать финансовую и гуманитарную помощь. Заявление он сделал в Twitter 24 февраля

«Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира. Пять первоочередных действий: 1. (Ввести) немедленно разрушительные санкции против РФ, отключение РФ от SWIFT. 2. Полная изоляция России во всех форматах. Оружие и оборудование для Украины. 4. Финансовая помощь. 5. Гуманитарная помощь», — написал Кулеба.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. «Сложить оружие и идти домой». Что произошло на Украине в ночь на 24 февраля - хроника событий © коллаж Украина.Ру

Минобороны РФ заявило, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.