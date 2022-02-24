Речь идет об аэропортах Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.
«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03.45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03.45 мск 02 марта 2022 года», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Росавиации заявили, что настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающих прибывать в указанные аэропорты.