Из-за осложнения обстановки на Украине было принято решение об ограничении полётов в ряд аэропортов на юге РФ, сообщают РИА Новости

«Сложить оружие и идти домой». Что произошло на Украине в ночь на 24 февраля - хроника событий © коллаж Украина.Ру

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03.45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03.45 мск 02 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Росавиации заявили, что настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающих прибывать в указанные аэропорты.