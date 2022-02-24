Россия готова к любому развитию событий на Украине, все решения приняты. Об этом 24 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам, трансляцию ведет телеканал «Россия-24»

Путин призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой» © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Настоящая сила заключается в справедливости и правде, которые на стороне России, заявил президент.

«Уважаемые граждане России, благополучие, само существование целых государств и народов, их успех и жизнеспособность всегда берут начало в мощной корневой системе, своей культуре ценностей, опыте предков. <..> И, конечно, прямо зависит от способностей быстро адаптироваться к постоянно меняющейся жизни, от сплоченности общества, его готовности консолидироваться, собирать воедино все силы, чтобы идти вперед», — сказал он.

По его словам, силы нужны всегда. Но сила может быть «разного качества».

«В основе политики империи лжи, о которой говорил в начале своего выступления, прежде всего лежит грубая, прямолинейная сила. В таких случаях у нас говорят — сила есть, ума не надо. А мы с вами знаем, что настоящая сила — в справедливости и правде, которая на нашей стороне», — добавил глава государства.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

В начале недели после заседания Совбеза Путин обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он указал, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.