Президент России Владимир Путин 24 февраля в обращении к россиянам призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой», трансляцию ведет телеканал «Россия-24»

Путин обратился к российским солдатам по ситуации на Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

При этом он подчеркнул, что все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться домой к своим семьям.

В этом же обращении Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

В начале недели после заседания Совбеза Путин обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он указал, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.