Столкновения России с националистическими силами на Украине неизбежны. Об этом 24 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам, трансляцию ведет телеканал «Россия-24»

Путин рассказал о планах РФ по Украине © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины.

В основе политики России — свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины, заявил президент.

«Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — сказал он.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

В начале недели после заседания Совбеза Путин обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он указал, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.