Признание ДНР/ЛНР стало геополитическим поражением Запада, таким образом президент РФ Владимир Путин объяснил, что в этой игре у Запада нет права голоса. Об этом в интервью Украина.ру сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Решительность действий России показывает, что с Россией надо разговаривать, а не ставить ее перед фактом, заявил Зубец. Блеф не удался: Запад боится вводить жёсткие санкции против России за признание ДНР и ЛНР © AP, Jose Luis Magana

«Все вчерашние мероприятия (признание ЛНР и ДНР Россией 21 февраля. — Ред.) — это не послание Зеленскому. Это послание Байдену, Макрону, Шольцу, Джонсону и другим. Россия показала, что она не будет играть по тем правилам, которые Запад России нарисовал и по которым Россия всегда проигрывает», — полагает эксперт.

При этом угроза «разбора Украины на запчасти» остается одним из инструментов сдерживания жестких действий Запада в отношении России, добавил Зубец.

И если Запад решится ввести против России после признания республик Донбасса «санкции из ада», «то понятно, что других санкций против нас не введут, и это не мешает российской армии дойти до Киева», заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В последние несколько дней в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны. Руководство республик заявило, что Киев планирует наступление. Из ЛДНР с вечера 18 февраля в Россию было эвакуировано 49 тыс. жителей. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами.