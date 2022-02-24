Масса негативных событий спровоцирует серьезный политический кризис на Украине, который мы увидим в ближайшие пару месяцев, предположил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

Зубец отметил экономические последствия для Киева заявлений Запада о «вторжении» на Украину. Если из-за этого западные инвесторы перестанут инвестировать в госдолг Украины, Украина обанкротится, предположил он. Байден хочет загнать Зеленского во Львов и поменять на Порошенко - эксперт © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, Украина живет за счет серой экономики и гастарбайтеров, а с легальной экономикой и зависящим от нее бюджетом в стране полный крах.

Кроме того, добавил Зубец, заход военных РФ в Донбасс приведет к разоружению и бегству людей из ВСУ, что тоже ослабит Украину и влияние правительства Владимира Зеленского.

«Эти события означают начало серьезного политического кризиса, потому что фактически это поражение во многолетней войне, и Порошенко с радикалами начнут его валить», — спрогнозировал эксперт.

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