Зубец отметил экономические последствия для Киева заявлений Запада о «вторжении» на Украину. Если из-за этого западные инвесторы перестанут инвестировать в госдолг Украины, Украина обанкротится, предположил он.
По его словам, Украина живет за счет серой экономики и гастарбайтеров, а с легальной экономикой и зависящим от нее бюджетом в стране полный крах.
Кроме того, добавил Зубец, заход военных РФ в Донбасс приведет к разоружению и бегству людей из ВСУ, что тоже ослабит Украину и влияние правительства Владимира Зеленского.
«Эти события означают начало серьезного политического кризиса, потому что фактически это поражение во многолетней войне, и Порошенко с радикалами начнут его валить», — спрогнозировал эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.